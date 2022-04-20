BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN YOĞUN RAMAZAN TEMPOSU

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayını yoğun bir program ile geçiriyor. Selçuklu’nun dış mahallerine ziyaretler gerçekleştiren Başkan Pekyatırmacı, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile vatandaşlarla buluşuyor. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşların da iftar sofralarına konuk olan Pekyatırmacı belediye ekipleri ile de sahur sofrasında buluştu.

Dış mahalle ziyaretleri devam ediyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretleri kapsamında Tatköy, Sulutas, Sarayköy Mahallelerinin ardından Ardıçlı, Bilecik, Bağrıkurt, Sızma ve Dokuz Mahallerini ziyaret ederek muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüştü. Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri de yerinde anlattı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı, onları çeşitli hediyelerle de mutlu etti.

Öğrenciler ve vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geliyor

Başkan Pekyatırmacı, ilçenin farklı mahallerinde sürpriz ev ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerin yanı sıra engelli, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların da iftar sofralarına konuk oluyor. Ramazanın birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak açılan oruçların ardından sıcak çay sohbetleriyle yapılan gönülden muhabbetler memnuniyet oluşturuyor.

Selçuklu’da teravih buluşmaları devam ediyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı teravih buluşmaları kapsamında her gün farklı bir camide vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin bir geleneği haline gelen ve ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye vesile olan teravih buluşmaları kapsamında Sancak Mahallesi MTA Katip Çelebi Camii, Yazır Mahallesi Ecdat Camii ve Feritpaşa Mahallesi İmamoğlu Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası vatandaşlar ile görüşen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocuklar ile beraber teravih buluşmaları kapsamında düzenlenen Hacivat – Karagöz gölge oyununu izledi. D.DOĞAN