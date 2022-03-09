BAŞKAN RAMAZAN ERKOYUNCU, KONYA ŞEKER’DE ÇALIŞAN KADINLARIN DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bütün çalışan kadınların dünya kadınlar gününü kutladı.

Konya Şeker’de düzenlenen törene sembolik olarak katılan Konya Şeker çalışanı kadınlara tek tek gül takdim eden Başkan Ramazan Erkoyuncu, “Kadınlarımız bizim için çok değerlidir. Biz kadınlarımızı bir gün değil her gün kutlamak, tebrik etmek zorundayız. Bizim anlayışımızda kadın ve erkek ayırımı yoktur. Eşitlik çerçevesinde sizin nezdinizde tüm iştiraklerimizde çalışan yaklaşık 2 Bin 400 kadın çalışanımız ile Torku Şekerspor Kulübümüzde bisiklet sporcusu olarak yarışmalara katılan bütün genç kızlarımızın ve tüm kadınların dünya kadınlar gününü kutluyorum” dedi.