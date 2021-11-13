Başkan Recep Candan: “2021’de 100 km Asfalt Hedefimizin Üzerine Çıktık”

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “2021 yılında asfalt sezonu için 100 km asfalt serimi hedefi koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada çalıştı ve büyük bir özveriyle gayret ederek 100 km asfalt hedefimizin de üzerine çıkmış olduk’ dedi.

Çumra Belediyesi 2021 yılında ilçe merkezinin yanı sıra mahalle yollarının da standartları yükseltmek için yoğun mesai harcadı. İlçenin dört bir yanında altyapı ve üstyapı faaliyeti yürüten Çumra Belediyesi Çumra’yı adeta bir asfalt şantiyesine çevirdi. Mevsim şartlarının da imkan vermesi ile altyapı ve üstyapı yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Çumra Belediyesi, 2021 yılı yatırım programına alınan tüm işleri tamamladı.

2021 Yılında 110 Km’de Yol Çalışması Yapıldı

Daha modern bir Çumra hedefiyle vatandaşların çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için yoğun bir çalışma yürüten Çumra Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu için belirlediği 100 km asfalt serim hedefini aşarak 110 km’ye ulaştı. Çumra’da 2021 yılı içerisinde Çumra Belediyesi tarafından yürütülen yol çalışmaları kapsamında; Galericiler Sitesi, Kıbrıs Caddesi, Apa – Alıssa, Güvercinlik – Şeker Fabrikası, Arıkören – Yörükcamili, Okçu – Arıkören, Fethiye – Alemdar, Ürünlü – Şeker Fabrikası, Gökhüyük, Yenisu – Aydoğmuş, Taşağıl – Arıkören, Adakale – Uzunkuyu ve İçeriçumra Çakılkuyu mevkiinde satıh kaplama yapıldı.

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Seçme – Çarıklar, Dedemoğlu – Abditolu ve Çumra – Okçu arasında satıh kaplama çalışması yapıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ise; Çumra – İçeriçumra arası ve Alibeyhüyüğü mahalle içi yollarda da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Adem Yavuz, Menekşe ve Ebulfez Elçibey Caddeleri’nde alt yapı çalışmaları KOSKİ ve Çumra Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek sonrasında yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt serimi yapıldı. Öte yandan; Tahtalı, Çukurkavak, Dineksaray, Seçme ve Mahalle konaklarında parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.

“Merkezde ve Mahallelerde 2021 Asfalt Hedefimizi Aştık”

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Çumra halkının daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları amacıyla yıl boyunca Çumra’nın her bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Başkan Candan, “2021’de asfalt için 100 km hedef koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada çalıştı ve asfalt hedefimizin de üzerine çıkmış olduk. İlçe genelinde altyapısı tamamlanmış yerlerde yeni yol yapımı, bakımı, onarımı, asfaltlaması, park yol yapımı, kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olduk. 53 Mahallemiz ile geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. 2021’de olduğu gibi 2022’de de halkımızın güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcayacağız. Gayretle Çumra’mızın ulaşım standartlarını yükseltmek için yaptığımız çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.