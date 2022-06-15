BASKETBOLDA KONYA BÜYÜKŞEHİR RÜZGÂRI ESTİ

Konya basketbolunda 2021-22 sezonu geride kalırken Büyükşehir Belediyespor, dört ayrı yaş kategorisinde sezonu ilk üç sırada tamamladı.

Türkiye’nin güçlü altyapısı sloganıyla gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün minik ve gençleri sezon boyunca rakipleriyle çetin mücadele içine girerek takdir topladı.

ŞAMPİYON U12

Konya il şampiyonasında U10, U11, U12 ve U14 takımlarıyla yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor’da U12’ler bu sezon 17 takımın katıldığı U12 yaş kategorisinde hiç yenilgi almadı. Finalde Atayurt Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen başarılı basketbolcular, iki maçtan da galip geldi ve şampiyon olarak Konya birinciliği elde etti. Rakip takıma karşı ortaya koydukları performansla dikkat çeken şampiyon basketbolcular gelecek adına umut verdi.

2 TAKIM 2’İNCİ OLDU

Normal sezonda başarılı maçların sonunda final serisine kalan U10 ve U14 takımları da ikinci oldu. U10 takımı, finalde Konyaspor ile çıktığı iki maçta son dakikalara kadar mücadeleyi bırakmadı. Çekişmeli geçen seride sarı siyahlı ekip Konya ikincisi oldu. Bir diğer ikinci olan U14’ler ise final aşamasında Atayurt Spor Kulübü’yle karşılaştı. Zorlu maçlar sonunda sarı-siyahlılar bu kategoride de ikincilik elde etti.

U11 KONYA ÜÇÜNCÜSÜ

12 takımlı U11 kategorisinde yer alan Büyükşehir Belediyespor ise sezonu üçüncü sırada tamamladı. Çekişmeli maçlara çıkan sarı-siyahlılar performanslarıyla alkış topladı. Performans takımları olarak çalışmalarına devam eden basketbol şubesinde U9, U10, U11, U12, U14 yaş kategorilerinde toplam 125 sporcu yer alıyor.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarına hemen başlayacak takımlar için haziran ayı sonunda yeniden seçmeler yapılacak.

D.DOĞAN