BEKİR DEVELİ ŞEHİR KONFERANSLARINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerinden olan Şehir Konferanslarının konuğu sunucu Bekir Develi oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki konferansa Konyalılar yoğun ilgi gösterdi. Develi, “Bizim Hikayemiz” konulu konferansta çağımızda özellikle çocuklarda bağımlılık haline gelen internet ve sosyal medya konusu üzerine konuştu.

Develi, “Çocuklarımız elimizden yitip gidiyor, gözümüzün önünde kayıp gidiyor. Bedenimizin sıhhatini korumak için ağzımızdan girene dikkat edeceğiz. Ama Cenab-ı Allah biz kullarını bedenden ibaret yaratmadı ki. Bizim hem bedenimiz hem de ruhumuz var. Peki ruhumuzun sağlığını nasıl koruyacağız? Gözümüzden ve kulağımızdan girene diyet uygulamak zorundayız.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında sevilen isimleri Konyalılarla buluşturmaya devam edecek. D.DOĞAN