BELEDİYE BAŞKANI CANDAN, ‘ÇUMRALILAR BULUŞUYOR’ PROGRAMINA KATILDI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ‘Çumralılar Buluşuyor’ programında İstanbul’da yaşayan Çumralılar ile bir araya geldi.

Gerçekleşen programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Candan şu ifadelere yer verdi: “Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi, Eyüp Sultan Kaymakamı İhsan Kara, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım, MHP Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kayaalp, önceki dönem Ak Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Zekeriya Demir, Çumra Ticaret Odası Başkanı Metin Kural, Bahçelievler Müftüsü Hüseyin Gün, Küçükçekmece Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, Kocaeli Müftü Yardımcısı İhsan Yeğen, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, Konyalılar Derneği Başkanı Kudret Fikirli, Konsiad Başkanı Kemal Çelik, Güngören Konyalılar Derneği Başkanı Hasan Bozkır, Karapınarlılar Derneği Başkanı Bahri Özdinç, Ilgınlılar Dernek Başkanı Nafi Bircan ile beraber İstanbul Çumralılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Çumralılar Buluşuyor’ programında İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelip hasret giderdik. Bu güzel programı koordine eden İstanbul Çumralılar Derneği Başkanı kıymetli hemşehrimiz Mustafa Toksöz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”dedi. A.ARAN