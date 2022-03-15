BELEDİYE BAŞKANI CANDAN VE ÇTSO BAŞKANI KURAL KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI ÖZTÜRK’Ü ZİYARET ETTİ

Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mehmet Ay, İlçe Başkanı Osman Şahin, Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Kural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ile beraber Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ü ziyaret etti.

Çumra’da mesleki eğitim konuları üzerine istişarelerde bulundu. A.ARAN