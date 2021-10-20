BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN’DAN ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE HOŞ GELDİN PROGRAMI

Çumra’da ilk defa üniversite hayatına başlayan gençlerle buluşan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, “Sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Çumra’mıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

Üniversite eğitimlerine Çumra’da başlayan öğrencilere hoş geldin demek adına Çumra Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. İl etapta Çumra’yı gençlere tanıtmak için bir rehber eşliğinde ilçenin ören yerlerine gezi aktivitesi yapıldı. Gezi programı dahilinde; Çatalhöyük Neolitik kenti, Dede Molla Türbesi, DSİ lojmanları içerisindeki Alman Evleri ve Obruk Gölüne giden gençler, bu yerler hakkında bilgi edindi. Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan gençler ile DSİ lojmanlarında bir araya gelerek Çatalhöyük’ten Çumra’nın kuruluşuna kadar gelen süreç ile ilgili ilçenin geçmişi hakkında gençler ile sohbet etti. Başkan Candan’ın gençler ile beraberliği yemek programıyla devam etti.

Öğrenciler kendilerine yönelik bu tür bir sosyal faaliyetin gerçekleştirilmesinde Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler ile tanışma ve kaynaşma adı altında buluşan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; “Aydınlık yarınlarımız olan ilçemizde öğrenim gören üniversiteli gençlerimize bir aile olmanın bilinci ile ‘Hoş geldiniz’ diyoruz. Enerjileriniz ve hocalarınızdan alacağınız bilgiler ışığında İnşallah Türkiye’nin geleceğinde çok önemli yerde olacaksınız . Bizlere ailelerinizin emanetisiniz. Amacımız sizlerin öğretim hayatlarınızda her türlü kolaylığı sağlayarak, zamanı geldiğinde Çumra’mızda güzel anılarla ayrılmanızı sağlamaktır. Yeni Eğitim Öğretim yılı hepinize hayırlı olsun” diye konuştu.

A.ARAN