DOLAR 12,49023.08%
EURO 14,12024.02%
ALTIN 712,563,27
BITCOIN 676217-0,75%
Konya
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

17:46

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Anasayfa / Çumra Haber / BELEDİYE PERSONELİ MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTU

BELEDİYE PERSONELİ MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTU

ABONE OL
Kasım 27, 2021 06:18
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Perşembe günü akşam  Belediye personeli ve aileleri ile düzenlediği   moral yemeğinde Türkmenoğlu düğün salonunda bir araya geldi.

Recep Candan konuşmasında;” Bu akşam değerli belediye personelimiz ve aileleri ile düzenlediğimiz moral yemeğinde bir araya geldik.

Çumra’mıza hizmet yolunda sahada gösterdikleri gayret ile çalışmalarımıza değer katan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Biz büyük bir aileyiz… Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe Çumra’da büyüyecek.” dedi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.