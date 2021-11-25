BELEDİYE PERSONELİ MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTU

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan Perşembe günü akşam Belediye personeli ve aileleri ile düzenlediği moral yemeğinde Türkmenoğlu düğün salonunda bir araya geldi.

Recep Candan konuşmasında;” Bu akşam değerli belediye personelimiz ve aileleri ile düzenlediğimiz moral yemeğinde bir araya geldik.

Çumra’mıza hizmet yolunda sahada gösterdikleri gayret ile çalışmalarımıza değer katan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Biz büyük bir aileyiz… Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe Çumra’da büyüyecek.” dedi.