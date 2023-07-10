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Beyşehir Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

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Temmuz 10, 2023 12:15
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle Beyşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı. Şap hastalığı nedeniyle Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar mahallelerindeki hayvan hareketliliği yasaklandı. İdari para cezası uygulanacak olan tedbirlere uymayanlardan vatandaşların duyarlı olması istendi.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle Beyşehir Hayvan Pazarının kapatıldığı duyuruldu.Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bölgede görülen şap hastalığı dolayısıyla Sadıkhacı, Emen, Sevindik, Sarıköy ve Üçpınar mahallelerindeki tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı bildirildi.Açıklamada, “Hastalık sönüşüne kadar Beyşehir hayvan pazarı kapatılmıştır. İdari ve fenni tedbirlere uymayanlara 42 bin 159 liralık idari para cezası uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur.” denildi.
Kaynak: AA
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