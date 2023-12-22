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Beyşehir’de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi

Beyşehir’de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi

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Aralık 22, 2023 18:24
Beyşehir’de yemek yiyen öğrenciler zehirlendi
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 5 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir’de farklı yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 5 öğrenci, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir lokantada tavuk tantuni yedi.

Yemeğin ardından kaldıkları devlet yurduna dönen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine yurda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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