Son dakika haberleri
Torku
Anasayfa /Konya Haber / Beyşehir’deki yurtlarda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
Beyşehir’deki yurtlarda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Beyşehir’deki yurtlarda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

ABONE OL
Aralık 22, 2023 13:47
Beyşehir’deki yurtlarda yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarında yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüklerinde yurtlarda kalan öğrenciler ve yurt personeline yönelik eğitim ve yangın tatbikatı düzenlendi.

İtfaiye eğitim sorumlusu Muhammed Baysal tarafından katılımcılara verilen eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı icra edildi.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, eğitim ve tatbikatla yangın afetine karşı farkındalık oluşturulduğunu belirtti.
    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.