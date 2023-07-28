Son dakika haberleri
Anasayfa / Genel / BİLGEHANE ÖĞRENCİLERİ BİSİKLETLERİYLE GÜVENLİ SÜRÜŞ ETKİNLİĞİNE KATILIYOR
  • Cumrapostasi.com
  • Genel
  • BİLGEHANE ÖĞRENCİLERİ BİSİKLETLERİYLE GÜVENLİ SÜRÜŞ ETKİNLİĞİNE KATILIYOR

BİLGEHANE ÖĞRENCİLERİ BİSİKLETLERİYLE GÜVENLİ SÜRÜŞ ETKİNLİĞİNE KATILIYOR

ABONE OL
Temmuz 28, 2023 09:10
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler’de öğrenciler bisikletleriyle “Güvenli Sürüş Etkinlikleri”ne katılıyor.
Bisiklet konusunda Türkiye’ye örnek uygulamalarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle “Güvenli Okul Yolları Projesi” başlatmıştı. Proje, yaz tatilinde Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler için de uygulanmaya başladı.
Bu kapsamda Selçuklu İbn-i Sina ve Ereğli Bilgehanesi’nde öğrencilerin bisikletleriyle evlerine ve bilgehanelere güvenle ulaşım sağlamaları için “Güvenli Sürüş Etkinliği” gerçekleştirildi.
İlk olarak bisiklet kullanma ve bisikletin faydaları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde güvenli bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Etkinlikten memnun kalan öğrenciler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.
604 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya’da “Güvenli Sürüş Etkinlikleri”, 1 Ağustos Salı günü Yavuz Sultan Selim ve 2 Ağustos Çarşamba günü de Ladik Bilgehanesi’nde gerçekleştirilecek. H.BİLGİLİ
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

28 Temmuz 2023

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

28 Temmuz 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.