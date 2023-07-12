Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / BİLGEHANELERDE YAZ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK COŞKUYLA BAŞLADI

BİLGEHANELERDE YAZ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK COŞKUYLA BAŞLADI

ABONE OL
Temmuz 12, 2023 06:19
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde “Yaz Etkinlikleri” başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların eğlenerek öğrenecekleri keyifli bir yaz tatili geçirmesi için Bilgehanelerdeki etkinlerin çok faydalı olacağını ifade etti.
Öğrencilerin Bilgehanelere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Altay, “Kıymetli yavrularımız bu yaz yine Bilgehanelerimizde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında milli ve manevi eğitimlerin yanında yüzme, doğa yürüyüşü, kamp, çeşitli gezi ve etkinliklerle eğlenceli bir yaz tatili geçirecek. Biz onlar için her zaman örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki yavrularımızın yüzü hep gülsün” diye konuştu.
BİLGEHANE YAZ ETKİNLİKLERİ 10 BİN ÖĞRENCİYLE BAŞLADI
Sayıları merkez ve ilçede toplam 23’e ulaşan Bilgehanelerin yaz etkinliklerine 10 bin öğrenci kayıt gerçekleştirmişti. Bayram tatilinin ardından yaz etkinliklerine başlayan Bilgehanelerde öğrenciler, milli ve manevi eğitimlerin yanında; yüzme, futbol, doğa yürüyüşü, macera parkuru, kamp ve çeşitli gezilerle dolu bir yaz dönemi geçirecekler.
DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK
Şehrin çocuklarının vazgeçilmez duraklarından olan Bilgehaneler, anne babalar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Yaz kayıtlarının açılmasıyla çocuklarının kayıtlarını gerçekleştiren anne babalar, “Dört gözle yaz etkinliklerini bekliyorduk. Çocuklarımızın hem kış hem yaz dönemi için Bilgehaneleri tercih ediyoruz. Çocuklarımıza ücretsiz olarak bu imkanın sunulması çok önemli” diyerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerini iletti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu da 10 Temmuz Pazartesi günü 27 binden fazla öğrencinin katılımı ile başlayacak.
M.LEYLEK
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

12 Temmuz 2023

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

12 Temmuz 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.