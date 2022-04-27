BİLGEHANELERDEN DEĞERLERLE RAMAZAN BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerin düzenlediği “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması’nın’’ finali yapıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlenen yarışma, Ramazan Ayı, İlmihal, Örnek Şahsiyetler ve Konya Kültürü – Genel Kültür başlıkları olmak üzere iki oturumda gerçekleşti. Yarışmanın ön eleme etabı sonunda Sultan Fatih, Cemil Meriç, Yavuz Sultan Selim, Melikşah, Ali Ulvi Kurucu, Celaleddin Karatay, Sarayönü, Raziye Sultan ve Doğanhisar Bilgehaneleri finalde yarışmaya hak kazandı.

Birinci olmak için öğrencilerin bütün hünerlerini sergilediği yarışmanın sonunda kızlarda Cemil Meriç Bilgehanesi; erkeklerde ise Raziye Sultan Bilgehanesi birincilik kupasını kaldırdı.

BİLGEHANE ÖĞRENCİLERİ EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Yarışmayı takip eden ve arkadaşlarının heyecanlarına ortak olan Bilgehane öğrencileri yarışma sayesinde bilgilerini tekrarladıklarını ifade ettiler. Öğrenciler yarışmada verilen aralarda düzenlenen Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendiklerini de ifade ettiler.

BİLGEHANELER ÖĞRENCİLERİ YARINLARA HAZIRLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Projesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencilerini yarınlara hazırlıyor.

D.DOĞAN