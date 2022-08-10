BİR ALTIN BİR GÜMÜŞ

Konya’da açılışı (9 Ağustos Salı) günü yapılacak 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizm de kadınlar gülle atma finalinde Türkiye’ye iki madalya geldi.

Yarışta birbirleriyle çekişen Emel Dereli altın madalyaya ulaşırken, Pınar Akyol gümüş madalyaya uzandı. Mücadelede üçüncülüğü Endonezya’dan Febri Eki Kawati elde etti.

D.DOĞAN