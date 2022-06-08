“BİSİKLET ŞEHRİ KONYA” RESİM YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehir genelindeki 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışması sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bisiklet şehri olarak anılması ve bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan Altay, “Bu kapsamda daha önce Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle şehir genelindeki 4. sınıflara yönelik gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Şehri Konya temalı resim yarışmasını bu kez 7. sınıflar için düzenledik. Yarışma ile öğrencilerimizin Konya’nın farklı birikimlerini bisiklet temasıyla başarılı bir şekilde sentez ettiklerini gördük. Bu birikimi kendi yorumlarıyla resmetmek için yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum.” diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER BİSİKLET KAZANDI

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 31 ilçeden 83 öğrencinin finale kaldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler bisiklet ve bisiklet ekipmanı kazandı. Yarışmada birinci Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu’ndan Ethem Emir Akgüneş olurken; ikinci Yunak Kuzören Şehit Sinan Aktay Ortaokulu’ndan Beray Kale, üçüncü ise Meram Alparslan Ortaokulu’ndan Ecem Tuğçe Aydoğdu oldu.

“Bisiklet Şehri Konya” temalı resim yarışmasında dereceye giren isimlere konya.bel.tr/yarismasonuc adresinden ulaşılabiliyor.

D.DOĞAN