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Bodrum’da Ana İsale Hattı Patladı, Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü

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Ağustos 4, 2023 08:25
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı yine patladı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü patlama sonrası asfalt yarıldı, tonlarca su boşa aktı.

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahallesinden susuzluk şikayeti gelen Bodrum’da ana isale hatları patlamaya devam ediyor. Bitez’de daha önce pek çok patlak meydana gelen Atatürk Bulvarı’nda bir kez daha patlama yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. – MUĞLA
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