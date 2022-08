BOZKIR 3 TESİSE BİRDEN KAVUŞTU

Bozkır’da Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işadamı Osman Yaren tarafından yapılan Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçeye kazandırılan Bozkır Öğretmenevi ve Bilgi Evi’nin açılışı yapıldı.

Düzenlenen programda konuşan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, “Eğitim konusunda ilçemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayırsever iş adamımız Sayın Osman Yaren’in maddi yardımları ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle ilçemize yakışır bir okul kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hayırseverimiz Yaren’e teşekkür ediyorum. Ayrıca Bilgi Evi’ne desteklerde bulunan kardeş belediyemiz Zeytinburnu Belediyesi Başkanımız Ömer Arısoy’a ve öğretmenevinin kazandırılmasına büyük katkısı olan milletvekilimiz Ziya Altunyaldız’a çok teşekkür ediyorum. Yeni açılan hizmet binalarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Hayırseverimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bilgi Evi’nin yapımına katkı veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bozkır ile kardeş ilçe olduklarını hatırlatarak, “Bilgi Evi modeli benim belediye başkan yardımcılığı döneminden beri çok emek verdiğimiz, gerçekten zevk aldığımız ve büyük neticesini aldığımız bir iş. Zeytinburnu’nda ilk ve ortaokulu okuyup 8 Bilgi Evimizden geçmeyen bir çocuğumuz yok Allah’a sonsuz şükürlerimiz olsun. Bunu Bozkır’a kazandırdık. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın da büyük desteklerini gördük.” ifadelerini kullandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Hayırsever Osman Yaren ve Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla yeni binasına kavuşan 8 derslikli okulumuzun; ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir kez daha gördük ki iyi insanlar hızla akıp giden zaman içerisinde çok önemli eserler bırakabilmektedirler.” açıklamasını yaptı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu yavrular için ne yapılsa az. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki bütün bakanlıklarımızın büyük çabaları sonucu ülkemizi bu 20 yılda nereden alıp nereye götürdüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Geleceğimiz çok aydınlık ve parlak. Asla bundan şüphe duymuyoruz.” dedi.

Hayırsever İş Adamı Osman Yaren, “Sayın milletvekilimiz Ziya Altunyaldız’ın bizi teşvikiyle ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın yardımlarıyla yapımını üstlenerek bu okulu yapmış bulunmaktayız. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“İLÇELERİMİZİN ALTYAPI EKSİKLERİNİ HIZLICA TAMAMLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri andan itibaren merkez dışındaki ilçelerde üç temel hedef belirlediklerini belirterek, “Birincisi, altyapı eksiklerinin hızlıca tamamlamak. Bunun için KOSKİ, Fen İşleri olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçe merkezlerimiz, beldelerimiz ve mahallelerimizin altyapı eksiklerini tamamlıyoruz. İkincisi ve en önemlisi, merkez dışında yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak. Bunun için fidan ve fide desteğinde bulunuyoruz, ekipman desteğinde bulunuyoruz. Bozkır’da yaptığımız gibi Bal Dolum Tesisi gibi çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için çaba sarf ediyoruz. Üçüncü olarak da, merkezde sosyal hayatın bir gereği olarak oluşturduğumuz Şehir Konaklarımız, Bilgehanelerimiz ve bunun gibi sosyal hayatı ilçelerde yaşatacak işler yürütüyoruz.” dedi.

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ”

Bozkır’da bu yıl da yoğun bir şekilde altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını aktaran Başkan Altay, “İnşallah dönem tamamlandığında verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bugün, Osman Yaren ağabeyin büyük bir desteği olan okulumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Onun desteği Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Bozkır’ımıza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandırılmış oldu. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” ifadelerine yer verdi.

“HERKESİN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR MODELLE ŞEHRİMİZE HİZMET EDİYORUZ”

Açılışı yapılan bir diğer önemli yatırımın Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Bilgi Evi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Ömer abi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptığı dönemde de Konya’mıza çok önemli hizmetlerde bulundu. Ömer Ağabey’e her gördüğümde soruyorum ‘nerelisin?’ diye. ‘Ben Bozkırlıyım’ diyor. Bugün de bunun ispatını yapmış oldu. Zeytinburnu’nda model olan Bilgi Evimizi Bozkır’ımıza kazandırdı. Kendisine de hem Zeytinburnu’nda yaşayan Bozkırlılar adına hem de tüm Bozkırlılar adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bugün üçüncü programımız da ilçemize kazandırılan öğretmenevinin açılışı. Orda da Ziya milletvekilimizin çok yoğun emeği var ama yaptığımız her işte başta Genel Başkan Yardımcımız, burada bulunan milletvekillerimiz ve tüm milletvekillerimiz, il başkanımız en büyük destekçimiz. Konya Modeli Belediyecilik diye tarif ettiğimiz yerel yönetim, merkezi yönetim, hayırsever, şehre katkı sunacak herkesin birlikte çalıştığı bir modelle şehrimize hizmet ediyoruz.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

“OKUL, BİLGİ EVİ VE ÖĞRETMENEVİYLE EĞİTİME ÖNEMLİ HİZMETLER YAPILACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise şunları kaydetti: “Eğitime yapılan hizmet, memleketin her alanına yapılmış oluyor. Okuma oranını bir puan artırdığımızda yani ortalama yaş içinde büyümede de bir puan artıyor, sanayide de artış oluyor, AR-GE’de de oluyor, tarımda da oluyor. Her tarafta artış oluyor. Bugün bu bakıma çok güzel işler yapılıyor. Okul, Bilgi Evi ve öğretmeneviyle eğitime önemli hizmetler yapılacak.”

SORGUN: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, “Diyorlar ki eğer bir yıl sonrasını planlıyorsanız sebze ekin, sebze yetiştirin. On yıl sonrasını planlıyorsanız meyve yetiştirin. Ama 100 yıl sonrasını planlıyorsanız insan yetiştirin. Osman Ağabey’in bu emeği, Büyükşehirimizin, ilçe belediyemizin bu emeği 100 yıl sonrasını planlamak demektir. Onun için emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“OSMAN AĞABEY GİBİ HEMŞEHRİLERİMİZİN SAYISININ ARTMASINI DİLİYORUM”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “Yapacağımız bu üç tesisin açılışından ben birkaç mesaj aldım kendimce. Yaklaşık iki yıl oldu, temelini attık Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Osman Ağabey’imizle. Osman Ağabey’imizle Bozkır’a bir eğitim tesisi yapmak konusunda istişaremiz oldu ama sonrasında inanın bizden daha çok takip etti meseleyi. İki günde bir aradı ‘ne zaman yapıyoruz, nasıl temel atıyoruz’ diye. Buradan çıkardığım sonuç şu: Hayırlı bir işi birlikte yapabilme. Bunun son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Osman ağabey gibi hemşehrilerimizin sayılarının artmasını diliyorum.” diye konuştu.

“İŞİMİZ İNSANA HİZMET ETMEK, İNSAN YETİŞTİRMEK”

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise “Bugün üç önemli tesisin açılışı için beraberiz. Üçü de eğitim hayatına ve eğitime dair. Betona değil, insana yaptığımız yatırımın açılış programlarını yapıyoruz. Bu vesileyle öncelikle hayırseverimiz Osman Bey’e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Zeytinburnu Belediye Başkanımıza, Ziya Altunyaldız milletvekilimize ve emeği geçen herkese hassaten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu hizmetlerin açılışı için emek verdiniz.” ifadelerini kullandı.

Usta konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Açılan bu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yetişecek pek çok genç kardeşimizi, sanayicilerimiz de büyük bir hevesle bekliyor. Birlikte ülkeye iyi hizmet edecek, yetişmiş eleman olarak katkı vereceklerini şimdiden inanıyoruz ve güveniyoruz. Burada hayırda yarış var. Bir hayırsever, belediye başkanları, hükümetimiz, hayırda yarışmış ve bu güzel hizmetleri ve eserleri ortaya koymuş. İşimiz insana hizmet etmek, insan yetiştirmek.”

Konuşmaların ardından 8 derslikli Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Öğretmenevi’nin ve Bozkır ile kardeş belediye olan Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Bilgi Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ve MHP İlçe Başkanı Rıfat Küçükduran ve vatandaşlar da katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçede kurulan Pazar alanında esnafla ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Protokol mensupları daha sonra AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı’nı da ziyaret ederek partililerle görüştü.

D.DOĞAN