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Büyükşehir 5 Bin Fidanı Toprakla Buluşturdu

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Kasım 13, 2021 11:52
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir’de bulunan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı Alanı’nda düzenlenen fidan dikim programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, daire başkanları ile çok sayıda ilkokul, lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Programa katılan 5 bin öğrenci 5 bin fidanı toprakla buluştururken 30 bin metrekarelik alan yeşillendirilmiş olacak. Ayrıca fidanların büyümesi ile birlikte Atabey Kamp Alanı’nda yeni bir çadır kampı alanı da oluşturulacak.
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