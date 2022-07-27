BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MİMARİ FİKİR PROJESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin Tepesi, 2. Kılıçarslan Köşkü ve kazı alanının Anadolu Selçuklu Devleti’ne iki asırdan uzun süre başkentlik yapan Konya’nın tarihsel çekir değini oluşturduğunu belirterek, bölgenin Frig dönemine kadar uzanan buluntular içeren önemli bir höyük olduğunu hatırlattı.

Alaaddin Tepesi’nin yeniden şehrin odağı haline gelmesini amaçladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Alaaddin Tepesi’nin üzerinde yer alan 2. Kılıçarslan Köşk kalıntısı etrafında arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan İç Kale Surları, şehir merkezinin değişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu alana ve yakın çevresine yönelik alternatif tasarım yaklaşımları ve fikir yarışması ile Alaaddin Tepesi ve Konya şehir merkezini günümüz gereksinimlerine göre yeniden değerlendirmek için bir platform oluşturuyoruz. Ulusal yarışma ile Konya’nın tarihsel ve kültürel geçmişinin ön plana çıkartılarak bu alanın şehir merkeziyle buluşturulmasını ve alanın hak ettiği değere kavuşmasını amaçlıyoruz. Projenin merkezinde yer alan ve günümüze ulaşmış iki Anadolu Selçuklu Sarayı kalıntısından biri olan 2. Kılıçarslan Köşkü ve İç Kale surları, projenin odağını oluşturacak.” diye konuştu.

Başkan Altay, yarışma ile şehir dokusuna ve kimliğine uygun projelerin yüksek katılımla üretileceğine inandığını dile getirdi.

Dönemini yansıtan, alanı şehirle bütünleştiren, sahip olduğu değerleri ön plana çıkaran, çağdaş ve yenilikçi anlayışta hazırlanmış öneriler ve fikirlerin beklendiği yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

26 Temmuz 2022 tarihiyle Resmi Gazete’de yayımlanarak ilana çıkılan; son teslim tarihi 27 Ekim 2022 olan “Konya Alaeddin Tepesi, II. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Projesi Yarışması”nın şartname ve eklerine “kilicarslanyarisma.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor. D.DOĞAN