BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR JUDODA RAKİPLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.

63 şehirden 935 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden 14 judocu madalya alabilmek için mücadele verdi. Turnuva sonunda Büyükşehir Belediyesporlu judocular; 2 altın, 4 gümüş 2 de bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak turnuvanın en çok madalya kazanan takımı oldu.

Performansıyla göz dolduran Büyükşehir Belediyesporlu yıldız judocular, altı siklette final müsabakasına katılma başarısı elde ederken Konya, il sıralamasında ise turnuvayı şampiyon tamamladı.

Şampiyonada derece alan sporcular ise şu şekilde:

34 kiloda Muhammed Enes Özdemir ve 36 kiloda Fatma Zehra Meki altın madalya kazandı. 32 kiloda Vuslat Başak, 38 kiloda Mehmet Ali Uçar, 42 kiloda Süleyman Tekin ve 48 kiloda Döndü Nida Demir ikinci olarak gümüş madalya, 32 kiloda Havva Sena Tokmak ve 44 kiloda Aleyna Sena Koyak’ta bronz madalyanın sahibi oldu.

D.DOĞAN