Ç. ÇUMRA BELEDİYESPOR’DAN GOL YAĞMURU: 9-0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 2. Grup 11. haftasında Çatalhüyük Çumra Belediyespor evinde Sudurağı Gençlerbirliği’ni 9-0 mağlup etti.

Gruptaki Akşehirspor-Sarayönü Belediyespor ve diğer bazı maçlar olumsuz saha şartlarından ötürü ertelendi. Çatalhüyük Çumra Belediyespor, sahasında karşılaştığı Su Durağı Gençlerbirliği’ni 9-0 mağlup ederek şov yaptı.

Ç. Çumra Belediyespor gollerini 20. dakikada Burak Gümüş, 24. dakikada Mehmet Keleş, 42. dakikada Canberk Ersan, 60. dakikada Mücahit Tarhan, 62. dakikada Canberk Ersan, 67. dakikada Ömer Kaya, 78. dakikada Mücahit Tarhan attı.

Sudurağı Gençlerbirliği 47. Semih Can Oduncu, 84. dakikada Enes Duman kendi kalesine gol attı.

Çumra Durmuş Ali Çalık Stadı’nda oynanan mücadelede rakibi karşısında iki devrede de çok üstün bir oyun sergileyerek rakibini gole boğan Çatalhüyük Çumra Belediyespor puanını 23’e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

10. hafta maçında yarın Saat 14.00’de Ç.Çumra Belediyespor, Isparta 32 Emresporla deplasmanda karşılaşacak. A.ARAN