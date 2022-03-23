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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 107. YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANDIK

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Mart 23, 2022 05:58
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Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününün 107. yılı coşkuyla kutlandı. Programa ilçe Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Recep Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çumra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu program çelenk töreni ile başladı. Salon programında Çanakkkale Zaferinin önemi, ile ilgili siirler okundu, slaytlar izlendi, gösteriler yapıldı. Çanakkale konulu türküler söylendi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz saygıyla anıldı. A.ARAN
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