CANDAN: “4300 ÇOCUĞUN BAYRAM HARÇLIĞI BİZDEN”

Çumra’da ‘ Haydi Çocuklar Teravih Namazına’ projesi kapsamında 15 gün boyunca teravih namazına gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Çumra Belediyesi, Çumra İlçe Müftülüğü ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında çocukların teravih namazlarında camileri doldurması adına başlatılan ‘Haydi Çocuklar Teravih Namazına Projesi’ ile birlikte teravih namazına 15 gün boyunca gelen 4300 çocuğa bayram harçlığı verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, çocukların Ramazan ayı içerisinde daha fazla camilere gelmeleri ve Ramazan ayının manevi iklimini yaşamalarını sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti. Candan; “Bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını Çumra’mızda programlarımızla dolu dolu geçirmeye çalıştık. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz ile iftar programlarımızda bir araya geldik. İftar buluşmalarımız ile beraber Ramazan ayının başında yine çocuklarımıza yönelik İlçe Müftülüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol ile ‘Haydi Çocuklar Teravih Namazına’ projemizi başlatmıştık ve 15 gün süre ile Teravih namazına gelen çocuklarımıza karınca kararınca hediyeler vermek istedik. Cenab-ı Hakka şükürler olsun ki çocuklarımız bu kampanyaya beklediğimizin de üzerinde ilgi gösterdiler. İlçemiz genelinde başlatmış olduğumuz bu projeye dahil olan 4300 çocuğumuz katılmış oldu. Ramazanın ilk gününden itibaren şu ana kadar bütün camilerimizde böyle cıvıl cıvıl çocuklarımız teravih namazını bizlerle birlikte kıldılar. Bizde belediye olarak teravih namazlarında camiye gelen çocuklarımıza bayram harçlıklarını verdik. Teravih namazı elbette herhangi bir ödül için kılınmaz ancak bu kampanyadaki amacımız kardeşlerimizin teravih namazlarına alışmasını sağlayarak onlarla birlikte Ramazan ayının manevi huzurunu birlikte yaşayabilmekti.” dedi.