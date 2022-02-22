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CANDAN ERKOYUNCU ZİYARET ETTİ

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Şubat 22, 2022 13:14
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Çumra Belediye Başbakanı Recep Candan Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve Başkan vekili Ramazan Turan’ı ziyaret etti.
Recep Candan açıklamasında “Çumra’mız için önem arz eden projelerimiz hususunda verimli istişarelerde bulunduk. Ziyaret sırasında gösterdikleri yakın ilgi ve katkılardan dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumlar arası istişare ve işbirliğinin Çumra’mız ve bölgemiz açısından güzel ve hayırlı sonuçlar getireceğine yürekten inanıyorum” dedi.
A.ARAN
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