ÇATALHÖYÜK TURLARI İLE ÇUMRA BELEDİYESİ SİZİ GEÇMİŞE GÖTÜRÜYOR

Çumra Belediyesi olarak tarihi değeri büyük olan Çatalhöyük’ü keşfetmek isteyen herkesi gün içinde düzenlediğimiz turlarımıza davet ediyoruz. Bu turlarla, geçmişimize yolculuk yaparken aynı zamanda unutulmaz bir deneyim yaşayacaksınız.

Çatalhöyük, Türkiye’nin en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 9000 yıl öncesine uzanan tarihiyle, insanlık tarihine ışık tutan bir yerdir. Bu antik yerleşim, dünya mirasları arasında da yer almakta ve büyüleyici arkeolojik kalıntılarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır.

Çumra Belediyesi olarak Çatalhöyük’ü koruma ve tanıtma sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda, tarihi zenginliklerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gün içinde düzenlediğimiz turlarla sizleri geçmişimize götürmek istiyoruz.

Turlarımızda, Çatalhöyük’ün meşhur arkeolojik kalıntılarını yakından görme fırsatı bulacak; evler, tapınaklar, freskler ve diğer kazı buluntuları sizleri büyüleyecek ve geçmişin izlerini hissetmenizi sağlayacak. Ayrıca, yerleşim alanının genel planını ve düzenini gözlemleyerek o dönemdeki yaşamı daha iyi anlayacaksınız.

Çumra Belediyesi olarak Çatalhöyük turlarımızı kolaylaştırmak için uygun ulaşım imkanları sağlamaktayız. Tur programımıza kayıt yaptırdığınız takdirde, Çatalhöyük’e rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımınızı sağlayacak araçlarımızla sizleri karşılayacağız.

Siz de geçmişimize yolculuk yapmak, arkeolojik bir hazinenin izlerini takip etmek ve tarihe tanıklık etmek isterseniz, Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Çatalhöyük turlarına katılabilirsiniz.

M.SAPMAZ