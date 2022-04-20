“ÇATALHÖYÜK’E YAKIŞIR BİR TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ YAPIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 500 yıllık geçmişi ile insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Çatalhöyük’te “Tanıtım ve Karşılama Merkezi”nin inşaatı hızla yükseliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı devam eden Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Konya’nın turizmden aldığı payı geliştirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, bu anlamda Konya ekonomisine ciddi bir katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ KARŞILAMA MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Çatalhöyük’ün önemli turizm alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya’mızda UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan tek eser olan Çatalhöyük’ün canlanması, özellikle gelen turistlerin karşılama alanıyla ilgili sorunlarının çözülmesiyle için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla tanıtım ve karşılama merkezimizin temelini atmıştık. Şu anda inşaatımız hızla devam ediyor. 4 bin metrekarelik alanda gelen ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabildiği, kafeteryaların ve özellikle sergi alanlarının olduğu Türkiye’ye örnek bir iş yapıyoruz. Tamamen ahşaptan yaptığımız bu bina; Türkiye’deki en önemli karşılama merkezlerinden biri olacak. Çatalhöyük’ün varlığına yakışır bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlayıp gelen ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Böylece Çatalhöyük Konya’nın önemli turizm alanlarından biri haline gelecek. Çumra’mıza, Konya’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin yapımında KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın da katkısı bulunduğunu kaydederek, projenin önemli bir birlikte çalışma örneği olduğunu ifade etti.

D.DOĞAN