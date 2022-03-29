ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR AKŞEHİR SPOR’U 4-3 MAĞLUP ETTİ

Bölgesel Amatör Futbol Lig 4. Bölge 2. Grup’ta 16. hafta maçları oynandı. Çatalhüyük Çumra Belediyespor deplasmanda Akşehirspor’u 4-3 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ç. Çumra Belediyespor haftayı 33 puanla 3. sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Futbol Lig 4. Bölge 2. Grup’ta 16. hafta maçları oynandı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor deplasmanda Akşehirspor’u 4-3 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Akşehir Nasreddin Hoca Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Akşehirspor ilk devreyi 3-1 önde kapattı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor uzatma dakikalarına 3-2 geride girdiği mücadeleden 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle 4-3 galip ayrıldı.

Akşehir Spor’un gollerini 12. dakikada Onurcan Şenkartal, 16. dakikada Onur Ulaş Tatar, 41. dakikada Hakan Salgırboyu attı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor’un gollerini ise 19. Dakikada Mevlüt Sürücü, 81. Dakikada Batuhan Güvenç, 90+1. dakikada Batuhan Güvenç, 90+4. dakikada Mücahit Tarhan attı.

Maçın son bölümlerinde saha içerinde gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesine polis engel oldu. Grupta oynanan diğer maçlarda Ereğlispor, Sultanhanıspor’u 2-0, Eskil Belediyespor da Sudurağı Gençlerbirliği’ni 7-1 mağlup etti.

Ç.Çumra Belediyespor 18. haftada kendi sahasında ,Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanı Spor’la 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 14.00’te Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda oynanacak. A.ARAN