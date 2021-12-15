ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, AKŞEHİRSPOR İLE BERABERE KALDI

Bölgesel Amatör Futbol Lig 4. Bölge 2. Grup’ta 7. hafta maçlarıyla devam etti. Sahasında Akşehirspor’u konuk eden Çatalhüyük Çumra Belediyespor sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 4. Bölge 2. Grup’ta Pazar günü oynanan 7. hafta maçlarıyla devam etti. Akşehirspor’u konuk eden Çatalhüyük Çumra Belediyespor mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Akşehirspor ilk yarıyı 25 dakikada Onurcan Şenkartal attığı golle 1-0 öne geçti, Çatalhüyük Çumra Belediyespor 30. Dakikada Emirhan Kaya’nın golüyle skora dengeyi getirdi ve ekipler puanları paylaştı. Takımımız bu sonuçla haftayı 4. sırada tamamladı

Bölgesel Amatör Lig’de 4. Bölge 2. Grupta 7. Hafta oynanan diğer maçlarda şöyle;

Çatalhüyük Çumra Bld.spor 1 – 1 Akşehir Spor, Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanı Spor 2 – 4 Konya Ereğlispor, Isparta 32 Emre Spor 2 – 0 Gelendostspor, Su Durağı Gençler Brl. 1 – 5 Eskil Belediye Spor, Gölyazı Bld.spor 1 – 4 Sarayönü Belediyespor

Ç.Çumra Belediyespor 8. haftada kendi sahasında Gölyazı Belediyespor 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 14.00’te Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda oynayacak.

A.ARAN