ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, EREĞLİSPOR İLE BERABERE KALDI

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 2. Grup’ta 15 Hafta maçında Çatalhüyük Çumra Belediyespor’la Ereğlispor arasında Çumra’da oynanan ve 0-0 biten maçın ardından Çatalhüyük Çumra Belediyespordan açıklama geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge 2. Grup’ta Çatalhüyük Çumra Belediyespor’la Ereğlispor arasında Çumra’da oynanan maç 0-0 bitti.

ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR’DAN AÇIKLAMA

Çatalhüyük Çumra Belediyespor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sahamızda oynamış olduğumuz Ereğli spor maçında spora yakışmayan hal, hareketler ve müsabaka sonu spor kamuoyuna yalan, yanlış beyanlarda bulunan Ereğli Spor yönetim, teknik ekip ve sporcularını esefle kınıyoruz. Kulüp Başkanımıza yapılan darptan dolayı Başkanımız taraflardan adli olarak şikayetçi olmuştur. Gruptaki tüm oynanan müsabakalarda sporu sporluktan çıkaran Ereğli Sporu tüm spor kamuoyuna şikayet ediyoruz.” denildi.

Ç a t a l h ü y ü k Çumra Belediyespor 16. Haftada Akşehir Spor deplasmanında 27 Mart 2022 Pazar günü Saat 14.00’te oynanacak.

A.ARAN