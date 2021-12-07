ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, KONYA EREĞLİSPOR’A 2-0 YENİLDİ

Bölgesel Amatör Lig’de 6. hafta maçları oynandı. 4. Bölge 2. Grup’ta Çatalhüyük Çumra Belediyespor haftayı 2.sırada tamamladı.

Ereğlispor’a 2-0 mağlup olan Ç. Çumra Belediyespor hem liderliği kaybetti, hem de mağlubiyetle tanıştı ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Ereğlispor ise ligdeki üçüncü galibiyetine imza atarak puanını 10’a çıkarttı. Konya Ereğlispor golleri 18. ve 34. Dakikada Cabbar Çelik attı.

Bölgesel Amatör Lig’de 4. Bölge 2. Grupta 6. Hafta oynanan diğer maçlarda şöyle;

Konya Ereğlispor 2-0 Çatalhüyük Çumra Bld.spor, Sarayönü Belediyespor 4-0 Su Durağı Gençler Brl., Gelendostspor 1-1Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanı Spor, Gölyazı Bld.spor 2-4 Akşehir Spor,

Eskil Belediye Spor 0-2 Isparta 32 Emre Spor

Lider Ç.Çumra Belediyespor 7. haftada kendi sahasında Gelendostspor’la 12 Aralık 2021 Pazar günü saat 14.00’te Çumra Durmuş Ali Çalık Şehir Stadyumunda oynanacak.

A.ARAN