ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

BÖLGESEL Amatör Futbol Lig (BAL) 4. Bölge 2. Grup’ta Pazar günü oynanan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Gelendostspor’u Belediyespor’u konuk eden Ç. Çumra Belediyespor mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Gelendostspor golleri 63. Dakikada Erdem Enver Çetiner attı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor golleri 83. Dakikada Mehmet Gaffar Öz, 90+5. Dakikada Ahmet Turunç attı.

Bölgesel Amatör Lig’de 4. Bölge 2. Grupta 5. Hafta oynanan diğer maçlarda şöyle;

Çatalhüyük Çumra Belediyespor 2-1 Gelendostspor, Isparta 32 Emrespor 0-2 Sarayönü Belediyespor, Akşehirspor 0-0 Ereğlispor, Su Durağı Gençlerbirliği 4-1 Gölyazıspor, Eşmekaya Sultanhanıspor 1-3 Eskil Belediyespor

Çatalhüyük Çumra Belediyespor 6. Haftada Konya Ereğlispor deplasmanında 5 Aralık 2021 Pazar günü Saat 14.00’te oynanacak. A.ARAN