ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR’DAN KINAMA

Çatalhüyük Çumra Belediyespor yönetimi açıklama yaparak, soyunma odalarına zarar veren Isparta Gelendostspor’u kınadı.

Çatalhüyük Çumra Belediyespor yönetimi Isparta Gelendostspor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Karşılaşma sonrasında soyunma odasına zarar veren Isparta Gelendostspor takımını kınayan Çatalhüyük Çumra Belediyespor açıklamasında “Sahamızda oynamış olduğumuz Isparta Gelendost müsabakası sonrası kulübümüzle ilgili olumsuz algı yönetmeye çalışan rakip takım yönetici, teknik heyet ve sporcuları soyunma odamıza vermiş oldukları zarar, teknik heyete, yöneticiliğe ve sporculuğa yakışmayan provokatör hareketleri ve sözleri esefle kınıyoruz.

Spor dostluktur, spor kardeşliktir” ifadelerine yer verildi.

A.ARAN