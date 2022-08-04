ÇATALHÜYÜKTE SICAK HAVA BALONU HAVALANDI

İnsanlık tarihinin bilinen en eski yaşam alanı olan Çatalhöyük’ün Konya ve ülke turizmine kazandırılması çalışmaları sürüyor. Çatalhöyük’te bugün sıcak hava balonu ilk uçuşunu yaptı.

Tarım ve sanayi şehri Konya’nın aynı zamanda bir turizm şehri olması için çalışmalara hız verildi.

Sıcak Hava Balonu İle İlk Uçuş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından Kapadokya’yı andıran fotoğraflar eşliğinde paylaşımda bulundu. Altay yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Çatalhöyük’te sıcak hava balonu ile ilk uçuş yapıldı. Konyamızın turizm ekonomisinden aldığı payı ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. A.ARAN