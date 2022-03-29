ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM ÇUMRA’YI ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma ve toplu açılış töreninin ardından Akören, Güneysınır ve Çumra ilçesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Çumra Belediyesi önünde kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını vurguladı. Hiçbir zaman eser ve hizmetten geri durmayacaklarını dile getiren Kurum, “Hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Allah’ın izniyle sizlerin de destekleriyle 2023 yılında Cumhurbaşkanı’mızı yeniden başkomutan yapacağız. Ülkemize, hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Tek isteğimiz ve arzumuz milletimizin duasını almaya devam etmek”

Kurum, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’da meydanda kurulduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı’nın temelinde ve ruhunda, birlik ve beraberlik var. Büyük, güçlü ve Türkiye ideali var. İnşallah bu ideallerle birlikte bir beraber olmak suretiyle güçlü Türkiye’nin güçlü şehirlerini inşa etmek için hep birlikte sizlerin destekleriyle aziz milletimizin duasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşehriniz ve kardeşiniz olarak hem Konya’mız için hem de ülkemizin 81 şehri için hizmet etmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum.

Tüm ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla nerede bir afet olsa inanın 2 saat sonra devletimiz orada. Devletimiz valilerimizle, belediye başkanlarımızla, aziz milletimizle birlikte orada yaralarımızı sarıyor, onlara sözlerimizi veriyoruz ve bunu da en kısa zamanda tutuyoruz. Tek isteğimiz ve arzumuz milletimizin duasını almaya devam etmek, onlara hizmet etmektir.”

Sultan Abdulhamid Han Kültür Evi’nde de belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, buradaki konuşmasında da Konya’yı tarihte olduğu gibi bugün de şehircilikte hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Kurum, AK Parti iktidarında şehre son 20 yılda 80 milyar lirayı aşkın yatırımın 20 milyar lirasını Bakanlığının gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çumra Gençlik Merkezi’nde sporcularla da bir araya gelen Bakan Kurum, tekvando grubunun gösterisini izledi, gençlerle sohbet etti. Kurum, daha sonra salonda basketbol oynadı, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan açıklamasında: “Çumra’mız için güzel ve bereketli bir gündü!

Çok kıymetli hemşehrimiz ve gururumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ilçemize yaptıkları ziyaretle hepimizi onurlandırdı.

Sayın Bakanımıza ve yanındaki değerli heyete Çumra’mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerimizi bizzat sunma imkanı bulduk.

Sayın Bakanımıza Çumra’mıza gösterdikleri yakın ilgi ve hassasiyetlerinden dolayı tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum.

Okçu Mahallesinde, Akören yolu üzerindeki Millet Bahçesi 2021 yılında ihalesi yapılan ve çalışmaları devam eden 2022 yaz sonuna tamamlanıp hizmete sunulması planlanıyor. Çumra’mıza böyle hizmeti kazandırdıkları için bakanıma teşekkür ederiz.

Diğer önemli konu ise bütün kamuoyunun merakla ve ısrarla beklediği sosyal konut konusunda Sayın Başkanımıza taleplimizi bildirdik. Çumra merkezi ve büyük mahallerimiz için sosyal konut talebimiz ilettik. Sayın başkanımızda TOKİ başkanımıza taleplerin değerlendirilmesi ve mümkün olanları bu sene proje kapsamında alınmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte TOKİ Başkanlığıyla baş edeceğiz.

“Bu ziyaretin Çumra’mız için yeni ve güzel hizmetlere vesile olacağına inanıyorum”

Ayrıca Sayın Bakanımıza eşlik ederek İlçemize teşrif eden Konya Valimiz Vahdettin Özkan, Çorum Valimiz ve Çumralı hemşehrimiz Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Konya İl Başkanımız Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanımız Remzi Karaaslan, Konya Milletvekillerimiz Tahir Akyürek ve Orhan Erdem, Bakan Yardımcımız Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına İlçemizin sorunlarıyla yakından ilgilendikleri için şükranlarımı sunuyorum. ”dedi.

A.ARAN