ÇİFTÇİ KURULUŞUNUN TESİSLERİNDE ÜRETİLEN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 15 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Çiftçi kooperatif kuruluşu olan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ tesislerinde üretilen süt ve süt ürünleri, iç piyasanın yanı sıra 15 Orta Doğu ülkesine gönderiliyor.

Büyük hissedarı 46 bin üreticinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olan ve 1954 yılında üretime başlayan Konya Şeker, yaptığı yatırımlarla kurduğu 45 tesiste üretim yapıyor. Bu tesislerden biri olan Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri de çiftçinin ürününü, tüketiciyle buluşturuyor.

Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerinde etin yanı sıra beyaz peynirden süzme peynire, labneye kadar birçok peynir çeşidi, süt, yoğurt, ayran, toz ürünler, tereyağı, aromalı sütler ve kahveli sütlerin “Torku” markası ile son teknoloji sistemlerle el değmeden üretimi yapılıyor.

Sağlık ve hijyen standartlarından taviz verilmeden üretilen ürünlerden süt ve süt ürünleri, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Konya Şeker İhracat Koordinatörü Umut Ermiş, AA muhabirine, Panagro’nun, tek kampüs içinde dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip et ve süt entegre tesisi olduğunu söyledi.

Tesiste, süt ve süt ürünleri üretiminin 2013 yılında başladığını ve yoğun talep gördüğünü anlatan Ermiş, tesisin Türk ekonomisine ve çiftçisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Ermiş, süt ve süt ürünlerini ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini vurgulayarak, “Geçen yıl 5 milyon dolar civarında ihracatımız oldu. 15 Orta Doğu ülkesine ihracatımız bulunmakta. Ağırlıklı olarak Irak, Filistin ve Libya’ya gönderiyoruz. İhracatımızın büyük kısmını ise UHT (özel teknolojiyle sağlığa zararlı mikroorganizmalardan arındırılmış uzun ömürlü süt) ürünleri oluşturuyor. Ona ek olarak da süzme, labne ve krem peynir ürünlerimizi bu ülkelere gönderiyoruz.” diye konuştu.

Tercih edilmelerindeki en önemli nedenin “doğallık” olduğuna değinen Ermiş, “Bizde süt alımı direkt çiftçiden yapılıyor. Farklı süreçlerde sütler testlerden geçiyor. En kaliteli sütler kullanılıyor.” ifadelerini kullandı.

Üretim müdürü Nurullah Digilli de tesiste yoğurttan ayrana, beyaz peynirden süzme peynir ve labneye kadar birçok peynir çeşidi, toz ürünler, aromalı sütler, kahveli sütler ve tereyağı üretilerek tüketiciyle buluşturulduğunu aktardı.

– “Yeni yatırımlarımız var”

Tam otomasyonlu, el değmeden sürekli üretim yapan bir teknolojiyle ürettikleri beyaz peynirlerin kısa sürede ülkenin en çok tercih edilen peynirlerinden olduğunu dile getiren Digilli, şunları kaydetti:

“Tesisimiz dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisidir. Tesisimizde süt fabrikası özelinde, içme sütleri, pastörize sütler, UHT sütler, aromalı sütler, kahveli içecek grubumuz, süt tozu grubumuz, peynir grubunda ise süzme, kaşar, beyaz peynirler, taze peynirler, eritme peynirler, farklı peynir çeşitlerimiz var. Farklı yağ oranları ve gramajlarda ayranlarımız, yoğurtlarımız mevcut. Sektörde şu an önemli ilerleme gözlemlenen laktozsuz grubunda biz de pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz. Yeni makine kurulumlarımız var. Taze peynir grubunda da piyasada talep fazla, yeni yatırımlarımız var. Mevcut alanımızın içerisinde yeni hat ekipmanlar devreye alacağız, daha fazla tonajlı ürün elde etmeye başlayacağız.”AA