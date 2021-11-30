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ÇİĞ SÜT TAVSİYE SATIŞ LİTRE FİYATI 4 LİRA 70 KURUŞ OLDU

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Kasım 30, 2021 12:18
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Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.
Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran’da 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu’nun bugün toplandığı belirtildi.
Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
“Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.” A.ARAN
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