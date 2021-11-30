ÇİĞ SÜT TAVSİYE SATIŞ LİTRE FİYATI 4 LİRA 70 KURUŞ OLDU

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 4 lira 70 kuruş olarak belirledi.
Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Haziran’da 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini ancak üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu’nun bugün toplandığı belirtildi.
Duyuruda toplantı neticesinde alınan kararlara yönelik şu ifadelere yer verildi:
“Bu kapsamda 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için yaklaşık 7 kuruş fark uygulanacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.” A.ARAN
GÜNDEM01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
GÜNDEM01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
SPOR01 Aralık 2021
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