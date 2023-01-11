CİHANBEYLİ’YE KONYA TİCARET ODASI TEMSİLCİLİĞİ AÇILMASI KARARI ALINDI

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye Konya Ticaret Odası (KTO) Temsilciliğinin açılması kararı alındığını bildirildi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye Konya Ticaret Odası Temsilciliği açılması kararının alınmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Kale açıklamasında, “Konya Ticaret Odasının yönetim kurulu toplantısında Cihanbeyli ve Kulu ilçelerine temsilcilik açılması kararı bölgemizde sevinçle karşılandı. Artık her iki ilçemizdeki oda üyeleri işlemlerini daha rahat ve zahmetsiz yapacak. Kıymetli hemşerimiz, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bir süredir konunun üzerinde hassasiyetle duruyordu. Sayın Bakanımız ile KTO Başkanı Sayın Selçuk Öztürk ve yönetimine bölgemiz adına çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. A.A