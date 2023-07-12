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'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'

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Temmuz 12, 2023 07:43
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KONYA’da, eşinin 2015’te dünyaya getirdiği çocuğun babası olmadığını, DNA testiyle öğrenip boşanma ve soy bağının iptali davası açan Mustafa Y. (42), “Hala kabul edemiyorum, geceleri uyuyamıyorum.
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