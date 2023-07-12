'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'

KONYA’da, eşinin 2015’te dünyaya getirdiği çocuğun babası olmadığını, DNA testiyle öğrenip boşanma ve soy bağının iptali davası açan Mustafa Y. (42), “Hala kabul edemiyorum, geceleri uyuyamıyorum.
EKONOMİ12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
Konya Devlet Tiyatrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 'Palaz' adlı oyunu sahneleyecek
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