Coğrafi işaretli “Ardahan çiçek balı”nın sofralara tatlı yolculuğu başladı

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye’de tek olan ve dünyanın en önemli 4 ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Ardahan Arıcılar Birliğine üye yaklaşık 750 arıcının 45 bin kovanda ürettiği petekler, sırları alındıktan sonra sağım makinesine konuluyor ve burada süzülen bal kavanozlara dolduruluyor.

Kent esnafının kargo aracılığıyla yurdun dört bir noktasına ve yurt dışına pazarladığı tescilli bal, satışa sunulmaya başlandı.

Genç arıcı Sudenaz Özdemir, AA muhabirine, ailece arıcılıkla uğraştıklarını, dede mesleği olan arıcılığı babalarıyla sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

– “Bu yıl tüketici Ardahan çiçek balına doyacak”

Bu sezon yaklaşık 140 kovandaki peteğin sağımını babası ve kardeşleriyle yaptıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

“Geçen yıl buruk bir dönem oldu. Bu yıl yüzde 80’i aşan bir verim var. Bunun sevincini yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da babama sağımda yardımcı olmaya çalıştık. Babamın araçla getirdiği peteklerin biz de sağımını yapıyoruz. Bu yıl tüketici Ardahan çiçek balına doyacak. Her dönemin böyle olmasını isteriz.”

Arıcı Mehmet Özdemir de sezonun çok iyi geçmesi dolayısıyla kaliteli bal elde ettiklerini anlattı.

Bal ticareti de yapan arıcı Kadir Özer de Ardahan çiçek balının tezgahlarda yerini aldığını belirtti.

Ardahan’ın yanı sıra birçok ile ve yurt dışına da bal gönderdiklerini aktaran Özer, “Bu yıl verimli bir dönem oldu. Ardahan’ın dışında birçok ile bal göndermeye başladık. Şu an Almanya’ya da bal gönderdik. Diğer ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız Ardahan çiçek balını dünya markası yapmak.” diye konuştu.