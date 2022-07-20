Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:“ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA FAİZ VE ENFLASYON FARKI UYGULANMAYACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.” açıklasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı gerçekleştirdi.Yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan milletin, İslam aleminin ve tüm insanlığın geride bırakılan Kurban Bayramı’nı tebrik ettikten sonra konuşmasına: “Rabbimden hepimize hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle nice bayramlara eriştirmesini diliyorum. Kurbanlarını keserek yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşmak suretiyle bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.”sözleriyle devam etti. D.DOĞAN