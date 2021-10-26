CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 98. YILI KUTLAMA PROGRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98 yılı, ülke genelinde olduğu gibi Çumra’da bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği kutlanacak. Kutlama töreni 28 Ekim perşembe günü saat 13.00’da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde yapılacak olan çelenk sunma töreni ile başlayacak.

29 Ekim Cuma günü Saat 09.15’te İlçe Kaymakamı Hüseyin Ece makamında tebrikleri kabul edecek.

Çumra Merkez Atatürk Ortaokulunda Saat 10.00’da program başlayacak. Aziz Şehitlerimiz ve Atatürk’ün manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve bayrağın göndere çekilmesi. Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece Günün anlam ve önemi belirten konuşması ile kutlamalar devam edecek. A.ARAN