ÇUMRA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Çumra’da 15 Temmuz şehitleri, ilçe kaymakamlığının öncülüğünde organize edilen program ile anıldı.

Çumra’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın gün içerisinde; Cuma namazı öncesi şehtilerin ruhları için Mevlid-i Şerif ve Hat-mi Şerif duları okundu. Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Akabinde şehit ailesi ve gazi ziyaretleri gerçekleştirildi. Gece devam eden programda canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması izlendi.

Çumra Sultan Abdülhamid Han Kültür Evi meydanında düzenlenen program; Mehteran, şiir okumaları, ilahilar, oratorya, tekvando gösterileri, halk oyunu ve resim sergisi ile bir çok etkinliğe sahne oldu.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, anma programında yaptığı konuşmasında 15 Temmuzun 6. yılında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Candan yaptığı konuşmada; “15 Temmuz gecesinin karanlığını aydınlığa, sabahı felaha kavuşturan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. O gece şehadeti göze alıp hainlere karşı mücadele veren, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimiz o gece bedenleri üzerlerine sürülen tanklara, uçaklardan ve helikopterlerden atılan bombalara siper ederek, namahremine uzanan elleri bir bir kırmayı bildi. Bu kutlu mücadelede şahadete erenler de oldu, ölümü korkutup gazi payesi alanlar da…

15 Temmuz, bir milletin dirilişinin en güzel örneğidir. Meydanın darbecilere, emperyalist güçlere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının en güzel ispatıdır. 15 Temmuz darbe heveslilerine, milli irade sevdalılarının verdiği ve sonsuza dek unutulmayacak en güzel derstir. 15 Temmuz karanlığında birlikte çarpan yürekleri de, ihanete karşı birleşen bilekleri de diri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Anma gecesinde yaptığı konuşmada milletin gücünün üstünde güç olmadığını dile getiren Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece ise; “ Demokrasi ve milli irade uğruna canını dişine takıp meydanlarda milli mücadele ruhuna katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Gazilerimize uzun ömürler, şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu millet bir daha böyle bir hainlikle karşı karşıya kalmasın inşallah.” dedi. A.ARAN