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ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AYDIN’DAN KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’A ZİYARET

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AYDIN’DAN KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’A ZİYARET

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Mayıs 28, 2024 06:03
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AYDIN’DAN KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’A ZİYARET
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Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Çumra ilçesinin genel durumu ve ilçeye yapılması planlanan projeler değerlendirildi.
Başkan Mehmet Aydın, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Çumra’nın gelişimi için önemli projeleri hayata geçirmek amacıyla Vali Vahdettin Özkan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca Başkan Aydın, Vali Özkan’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AYDIN'DAN KONYA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN’A ZİYARET
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