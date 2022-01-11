Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ÇUMRA’DAN BÜYÜK ŞEHİRLERE ULAŞIM DAHA KONFORLU OLACAK”

Açılan yeni hattın, hayırlı olması temennisinde bulunan Çumra Belediye Başkanı Candan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Konya – Karaman hızlı tren seferleri ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Yıllardır özlediğimiz ve beklediğimiz çok büyük bir hizmete bizi kavuşturan Cenabı Hakk’a sonsuz şükürler olsun.

Konya’mız ülkemizde yüksek hızlı tren seferlerinden ilk yararlanan şehirlerimizin başında yer alıyor malumunuz olduğu üzere Konya, Ankara ve Konya, İstanbul seferlerinden sonra Konya, Eskişehir seferleri de uzun bir süredir İnsanlarımıza hizmet veriyor şimdi ise Çumra ve Karaman etabı hızlı tren hattına dahil oluyor.

Karaman’dan başlayarak Çumra’mızdan da yolcu alacak olan günde iki Ankara ve bir İstanbul seferleri ile karşı yönden Ankara ve İstanbul’dan Çumra’mıza ve Karaman’a kadar olan seferler hem Çumra’mızdan hem de Karaman’dan ülkenin en büyük Şehirlerine hızlı güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmayı sağlayacak İnşallah.

Bu projenin devamında öncelikle Karaman, Ereğli ve Ulukışla bağlantısı ve devamında Mersin ve Adana etapları nihai olarak Gaziantep’e kadar olan etaplar inşallah yapılacak bu yönüyle 100 yıl önce Sultan Abdülhamit Han tarafından gerçekleştirilen İstanbul hicaz demir yolu hattının Ülkemiz sınırlarında ki kısmı yüksek hızlı trenler ile modern versiyonu yeniden hizmete sunulmuş olacak ve aynı zamanda bu hızlı tren hattından geceleri de yük taşımacılığı yapılacak.

İnşallah Organize Sanayi Bölgelerimizin fabrikalarında üretilen ürünlerin özellikle Mersin Limanı’na en ucuz ve en güvenli şekilde ulaştırılması da bu şekilde sağlanacak.

Yakın zamanda memleketimizden bindiğimiz hızlı trenlerle hem Bağdat’a, hem Halep’e, hem Şam’a, hem Kudüs’e, hem Medine’i Münevvereye ve Mekke’i Mükerremeye gidip gelebilmeyi Rabbimizin bizlere nasip etmesi duasıyla hızlı tren seferlerimiz tekrar hepimize hayırlı olsun”dedi

A.ARAN