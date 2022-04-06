ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN ÇUMSİAD VE ORGANİZE SANAYİ YÖNETİM KURULUNU MİSAFİR ETTİ

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan yaptığı paylaşım ile “Kuruluş aşamasında olan ÇUMSİAD (Çumra Sanayici ve İş Adamları Derneği) yönetim kurulu ile Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu olarak birlikte istişare toplantısı yaptık.

Organize Sanayi Bölgemizin ikinci etabında oluşturduğumuz sanayi parsellerinin sanayicilere tanıtılması ve organize sanayi bölgemizin gelişmesi hususunda güzel ve faydalı bir toplantı oldu.” diyerek toplantının gündemi hakkında bilgi verdi.

A.ARAN