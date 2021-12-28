Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “MEHMET AKİF ERSOY İSTİKLAL MARŞI’NI KALEMİYLE DEĞİL; YÜREĞİYLE YAZMIŞTIR”

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’unvefatının 85. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkan Candan mesajında Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı mısralar ile Türk milletine yaşadığı zor günlerde umut olduğunu vurguladı. Başkan Candan mesajına şu cümleler ile devam etti:

“İstiklal Marşı’mızın ve Safahat’ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destan yazdığı istiklal mücadelemize tüm ruhuyla, tüm benliğiyle katılmış, sözleriyle, şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, en zor gününde milletimize umut aşılamıştır.

Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren fikir ve edebiyat adamı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, bu milletin özünü yansıtan İstiklal Marşı’nı kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. O’nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır.

Arkasında bıraktığı Safahat’ıyla ve makaleleriyle, şair ve mütefekkir olarak yolumuzu aydınlatan Mehmet Akif Ersoy, hak ve hakikat uğruna verdiği çabayla da örnek alınacak bir mücadele ve dava adamı olmuştur. “Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyerek de, istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. Söyledikleri ve yaşadıklarıyla bir bütünlük arz eden Mehmet Akif ERSOY, vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir. Milli Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85.. yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.”dedi.

A.ARAN