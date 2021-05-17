ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI RECEP CANDAN’IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olduğunu söyleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan mesajında ; “ Bu sene de pandemi nedeniyle evlerimizde, sevdiklerimizden uzakta bayramı kutluyoruz. Ancak ben bu zor zamanların geçip güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza canı gönülden inanıyorum” dedi.

Başkan Candan, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tüm dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Hepimiz bayramda sevdiklerimizle bir arada olmak, bayram neşesini hep birlikte yaşamak istiyoruz. Ancak sağlığımız her şeyden önemlidir. Bu nedenle bu bayramımızı da evlerimizde kutlayacağız. Ben bu zor zamanların ardından güzel günlerin geleceğine ve yine yan yana kutladığımız bayramlara kavuşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çumralı hemşehrilerimin, tüm Türk ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramını yürekten kutluyor, Cenabı Allah’tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.” dedi.

BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ

Başkan Candan açıklamasını ” Gönül istiyor ki Ramazan’dan bayrama tüm günahlarımızdan azat olduğumuz gibi, tüm hastalıklarımızdan ve zulümlerden kurtulmuş olarak gülümseyen yüzler, sevinen kalpler ile girelim. Filistin’de, Suriye’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan zulümler ve verilen şehitlerimiz nedeni ile buruk bir bayram yaşıyoruz. Bu bayramın tüm dünyada zulümlerin sona ermesine vesile olmasını diliyor, canlarını din ve vatan uğruna çekinmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Bu güzel bayramın cennet vatanımıza hayır ve huzur getirmesinin yanında, İslam coğrafyasına barış, kardeşlik ve birliğe vesile olmasını diliyorum’’ diyerek sonlandırdı.