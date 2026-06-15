Çumra Belediyesi 2026 Asfalt Sezonunu Açtı - Cumrapostasi.com

Çumra Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern yollar sunmak amacıyla 2026 yılı asfalt sezonunu resmen başlattı. Çalışmaların startı Okçu Mahallesi’nden verildi.

Çumra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılı asfalt sezonunu yoğun bir tempoyla açtı. İlçenin dört bir yanında eş zamanlı başlayan çalışmalarla, bozuk ve yıpranmış yollar modern görünüme kavuşturuluyor.

İlk Çalışma Okçu Mahallesi Mavi Tünel Caddesi’nde Başladı

Plan ve program dahilinde hareket eden belediye ekipleri, sezonun ilk asfalt serim çalışmasını Okçu Mahallesi Mavi Tünel Caddesi’nde gerçekleştirdi.

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda ekipler, sadece tek bir bölgeye bağlı kalmadı. Okçu Mahallesi ile eş zamanlı olarak Çaybaşı ve Bağlar mahallelerinde de asfalt serim ve yol düzenleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Belirlenen takvim doğrultusunda, Çumra’nın diğer tüm mahalleleri de sırasıyla modern asfalta kavuşacak.

Başkan Mehmet Aydın: “Yol Kalitesini Daha Da Artıracağız”

Çumra’nın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, 2026 asfalt sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Başkan Aydın yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmalarimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 asfalt sezonu kapsamında belirlenen güzergâhlarda asfalt serim çalışmalarını hızlıca tamamlayarak ilçemizin yol kalitesini daha da artıracağız. Tüm ekibimize kolaylıklar diliyor, yeni asfalt sezonunun Çumra’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Çalışmalar Aralıksız Devam Edecek

Çumra Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yol standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, asfalt sezonu boyunca ihtiyaç duyulan tüm kritik bölgelerde asfalt serim çalışmaları aralıksız ve kesintisiz bir şekilde devam edecek.